Au Moyen-Orient, la voix des muezzins résonne dans les villes confinées à l'approche du ramadan

AFP Video • 21/04/2020 à 01:13

A Damas, ils chantent en choeur, à Jérusalem, le métier se transmet de père en fils, et à Bagdad, les appels à la prière chiites et sunnites se font écho. Dans tous le Moyen-Orient, le chant du muezzin rythme les journées, depuis que le compagnon du Prophète Mohammed, Bilal ibn Rabah, fut le premier chargé d'appeler les fidèles à la prière à la force de sa voix, à Médine, en 622. Aujourd'hui, à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, les muezzins appellent les fidèles confinés à prier chez eux à l'approche du mois sacré de ramadan.