information fournie par AFP Video • 13/09/2023 à 17:52

Un enchevêtrement de bois, de débris de maçonnerie, d'assiettes cassées, de chaussures et de tapis aux motifs complexes... C'est tout ce qui subsiste du village de Tikht, qui abritait autrefois au moins 100 familles, avant d'être pulvérisé lors du tremblement de terre le plus meurtrier que le Maroc ait connu en plus de 60 ans.