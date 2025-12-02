Le pape Léon XIV a appelé mardi à faire prévaloir la paix au Moyen-Orient lors d'une messe devant plus de 150.000 fidèles à Beyrouth, moment fort d'une visite marquée par la ferveur et l'émotion.
Au Liban, le pape prie pour la paix au Moyen-Orient
