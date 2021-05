AFP Video • 14/05/2021 à 18:23

Sa chienne avait deux mois quand Ibrahim al-Dika l'a adoptée. Sans emploi dans un Liban en plein effondrement, c'est le cœur brisé qu'un an plus tard il a dû vendre Lexi pour rembourser un prêt bancaire. Selon des associations, de plus en plus de familles sont confrontées à cette question, alors qu'elles sont frappées de plein fouet par l'inflation.