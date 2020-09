Au large de Marseille, le Défi de Monte-Cristo brave le Covid

AFP Video • 14/09/2020 à 14:40

C'est le plus grand rassemblement de natation "eau libre" d'Europe et il a bien eu lieu cette année malgré le Covid: la 22e édition du Défi de Monte-Cristo dans la baie de Marseille réunit des milliers de nageurs et nageuses professionnels et amateurs. Les plus vaillants d'entre eux ont nagé dimanche matin cinq kilomètres sans palme du Chateau d'If au continent.