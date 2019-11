France 24 • 28/11/2019 à 13:37

Au Kenya, depuis plusieurs décennies, la jacinthe d'eau étouffent le Lac Victoria, plus grand étendue d'eau douce d'Afrique. Les poissons s'y font plus rares et cette plante invasive rend difficile le travail des pêcheurs. Pourtant la jacinthe d'eau peut se révéler très utile, à condition de savoir l'exploiter. Reportage de nos confrères de France 2, Marc de Chalvron et Baptiste Rimbert.