Au Honduras, submergé par la pandémie de Covid-19, des enterrements à distance

AFP Video • 25/06/2020 à 03:45

Des morts présumés du coronavirus sont enterrées dans l'un des principaux cimetières de la capitale hondurienne, les amis et la famille étant tenus à l'écart en raison du risque de contagion. Le Honduras est l'un des pays d'Amérique centrale les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Le pays a jusqu'à présent enregistré plus de 13 000 cas et environ 400 décès.