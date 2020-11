AFP Video • 22/11/2020 à 12:30

Au Honduras, des habitants rentrent chez eux après les inondations et coulées de boue causées par l'ouragan Iota, qui a ravagé la région de San Pedro Sula dans le nord du pays. De catégorie 5, la plus élevée, il a entraîné la mort d'au moins 44 personnes en Amérique centrale, région déjà durement touchée par un autre ouragan, Eta, deux semaines plus tôt.