Au Crazy Horse, dernières répétitions avant la réouverture

AFP Video • 30/09/2020 à 22:14

"C'est un mélange de stress et d'excitation, et j'ai très hâte" : la Crazy Girl Coco Vanille est impatiente de remonter sur scène. Après six mois de fermeture due à la crise sanitaire, le Crazy Horse rouvre jeudi avec un spectacle légèrement changé pour respecter la distanciation sociale et une jauge de spectateurs réduite.