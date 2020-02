Au coeur de Manhattan, le quartier de la mode ne tient plus qu'à un fil

AFP Video • 06/02/2020 à 08:20

Autrefois au coeur de la production des vêtements de l'Amérique, le quartier de la mode à New York voit son tissu de commerces disparaître. Les vendeurs de boutons ou rubans, les modélistes et couturiers qui constituent ce quartier iconique de New York soutiennent pourtant l'incontournable Fashion Week de la capitale de la mode.