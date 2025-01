Au CES de Las Vegas, la technologie s'invite au chevet de notre santé mentale

information fournie par AFP Video • 10/01/2025 à 21:55

Détecter l'anxiété, prévenir la montée du stress, dans les allées du CES, le salon de la technologie grand public de Las Vegas, les entreprises mettent de plus en plus en avant des appareils pour prendre soin de notre santé mentale. "Je voulais créer des produits que les gens peuvent emporter partout avec eux et utiliser pour se calmer sans dépendre de médicaments ou d'autres personnes", explique Adi Wallach, PDG de CalmiGo qui commercialise un appareil électronique pour calmer les crises de panique.