Au Caire, l'art de dompter un lion chez soi au temps du coronavirus

AFP Video • 13/05/2020 à 15:13

Depuis que Le Caire a fermé les lieux de loisirs en mars pour cause de Covid-19, les El-Helw, dompteurs de lions et de tigres depuis trois générations, sont privés de cirque. Mais, bien décidée à ne pas perdre la main, la famille cairote s'est lancée dans le spectacle depuis son domicile, afin de pouvoir garder le contact avec le public via les réseaux sociaux.