Au Brésil, Bolsonaro dit avoir été à nouveau testé positif au Covid-19

AFP Video • 16/07/2020 à 15:12

Jair Bolsonaro dit avoir été à nouveau testé positif au coronavirus et réitère sa confiance dans le traitement controversé à l'hydroxychloroquine. La quarantaine du président brésilien se prolonge alors que l'Amérique latine et les Caraïbes font désormais état de plus de 150.000 décès dus au Covid-19, dont presque la moitié au Brésil.