Au Bangladesh, une vache naine fait un effet bœuf

AFP Video • 07/07/2021 à 20:05

Des milliers de Bangladais enfreignent le confinement pour aller dans une ferme près de Dacca admirer Rani, une vache de 51 cm de hauteur qui serait selon son propriétaire la plus petite au monde. Rani mesure 66 centimètres de long et ne pèse que 26 kilos. Ses propriétaires soutiennent qu'elle fait 10 centimètres de moins en hauteur que le plus petit de ses congénères jamais recensé. Devant des dizaines de curieux, M.A. Hasan Howlader, responsable de la ferme Shikor Agro, utilise un mètre pour tenter de prouver que sa bête est nettement plus petite que Manikyam, une vache vivant dans l'Etat indien du Kerala et qui détient actuellement officiellement le record du monde.