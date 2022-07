information fournie par AFP Video • 12/07/2022 à 18:30

"On est contents que ça se termine sur une note où il y a un aspect définitif": Arthur Dénouveaux, président de l'association de victimes des attentats du 13-Novembre "Life For Paris", a réagi mardi à la décision de Salah Abdeslam et de ses co-accusés de ne pas faire appel.