01/09/2021 à 17:03

À l'approche du procès des attentats du 13 novembre 2015, qui avaient fait à Paris et Saint-Denis 130 morts et 350 blessés, retour sur les expériences de ceux qui ont été au cœur des évènements. Deux policiers et l'ancien procureur de Paris témoignent.