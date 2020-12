AFP Video • 16/12/2020 à 19:49

"Je trouve malheureux que, en France, une cour couvre les vrais coupables", réagit l'avocate d'Ali Riza Polat après la condamnation de son client à trente ans de réclusion criminelle pour "complicité" des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly lors des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher.