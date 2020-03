Attentat en Tunisie / Explosion près de l'ambassade américaine : un policier tué

France 24 • 06/03/2020 à 23:41

Un double attentat suicide visant des policiers en faction devant l'ambassade des États-unis à Tunis fait un mort et blesse cinq autres personnes. C'est la première attaque depuis 8 mois en Tunisie. Ensuite, le coronavirus en Afrique. Il y a eu deux premiers cas détectés au Cameroun et un au Togo. Nous irons au sénégal voir les dispositifs pour lutter contre l'épidémie. Et pour finir, notre invitée du vendredi est une chanteuse polyglotte multiculturelle qui se joue des frontières. Awa Ly présente son deuxième album, "Safe and sound" une ballade folk jazz teinté de musique du monde.