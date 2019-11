Attentat de Nice : comment continuer à vivre après le massacre ?

France 24 • 20/11/2019 à 21:53

À l'occasion du Congrès international des victimes du terrorisme qui s'ouvre jeudi à Nice, dans le sud de la France, France 24 s'est rendu dans cette ville meurtrie. Le 14 juillet 2016, un attentat au camion bélier y faisait 86 morts, plus de 400 blessés et laissait des milliers de personnes traumatisées. Comment surmonter le deuil après un événement aussi traumatique ? Comme vit-on quand on a survécu à un massacre ? Karina Chabour et Audrey Racine ont rencontré des parents qui ont perdu un enfant et des jeunes, témoins de l'attentat. Leur combat pour continuer à vivre est une leçon de courage.