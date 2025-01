information fournie par AFP Video • 03/01/2025 à 16:25

Des fleurs et des bougies ont été déposées sur Bourbon Street, en hommage aux 14 victimes de l’attaque à la voiture-bélier du Nouvel An. Un ancien militaire américain avait lancé son pick-up sur la foule du Nouvel An au coeur de la Nouvelle-Orléans après avoir affirmé, selon le FBI, avoir rejoint le groupe Etat islamique. Il aurait agi seul, assure également l’organisation. IMAGES