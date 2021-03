Atteintes au liberté de la presse en Europe: "La censure se lève à l'est"

France 24 • 10/03/2021 à 08:05

A la Une de la presse, ce mercredi 10 mars, la levée, hier, par le parlement européen, de l'immunité parlementaire de trois eurodéputés catalans, poursuivis par la justice espagnole pour la tentative avortée de sécession de la Catalogne en 2017. La préoccupation du parlement européen face aux atteintes à la liberté de la presse en Europe de l'est et en Europe centrale. Une enquête sur les vraies retombées des essais nucléaires en Polynésie française. Du foot. Et la suite du match Meghan/Harry, contre le reste de la famille royale britannique.