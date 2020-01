Atteintes à la liberté d'expression au Maroc: "Condamnés au silence?"

France 24 • 15/01/2020 à 08:17

Dans la presse, ce mercredi 15 janvier, la reprise des manifestations au Liban, et la poursuite des rassemblements contre le régime en Iran. Le fléau de la corruption généralisée en Irak, à l'origine du mouvement de protestation. Les atteintes à la liberté d'expression au Maroc. Et une nouvelle polémique made in UK.