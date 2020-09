Attaque à Paris: l'assaillant a reconnu être âgé de 25 ans (procureur)

AFP Video • 29/09/2020 à 16:41

SONORE L'auteur présumé de l'attaque au hachoir vendredi devant les ex-locaux de Charlie Hebdo à Paris, a reconnu s'appeler Zaheer Hassan Mahmoud et être né au Pakistan en 1995 et non en 2002, annonce le procureur national antiterroriste lors d'une conférence de presse.