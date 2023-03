information fournie par Boursorama • 23/03/2023 à 14:53

Le groupe informatique Atos, leader du numérique sécurisé et décarboné, entend créer de la valeur vers une croissance durable et rentable. La société est-elle sincère et engagée dans une démarche volontariste de décarbonation ?

Réponse avec Diane Galbe, directrice générale adjointe d'Atos et Valérie Demeure, directrice de l'analyse extra-financière chez Ofi Invest AM.