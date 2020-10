Assemblée: le retour des néonicotinoïdes voté, record de contestataires LREM

AFP Video • 06/10/2020 à 20:27

IMAGESL'Assemblée adopte la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes en soutien à la filière betteraves, malgré l'opposition des défenseurs de l'environnement, par 313 voix pour et 158 contre. Un nombre record de députés LREM ont voté contre ou se sont abstenus (respectivement 32 et 36). En 2019, lors de la ratification du traité de libre-échange UE-Canada (Ceta), neuf députés LREM avaient voté contre et 52 s'étaient abstenus, ce qui constituait le précédent record.