Arménie: à Erevan, collectes de dons pour le Nagorny-Karabakh

AFP Video • 05/10/2020 à 08:04

Les habitants d'Erevan se rassemblent par douzaines dans différents endroits de la ville pour collecter et emballer des aides à envoyer à l'armée et à la population du Nagorny-Karabakh. Les combats continuent de s'intensifier entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans cette région séparatiste majoritairement peuplée d'Arméniens.