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Ariane Chemin: "ce bannissement, c'est mélanger une influenceuse propagandiste, et des journalistes"

information fournie par France 24 15/11/2026 à 21:50

Parallèlement à sa guerre en Ukraine et ses attaques hybrides à l'encontre de nombreux pays européens, la Russie mène une guerre informationnelle. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les dernières restrictions imposées par Moscou aux journalistes étrangers. Les derniers à en avoir fait les frais sont les journalistes français Ariane Chemin et Paul Gogo, qui aux côtés de deux députés, Sacha Houlié et Arthur Delaporte, ont été déclarés personae non gratae par le Kremlin.

Guerre en Ukraine

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1 commentaire

  • 22:35

    On ferait bien de faire pareil avec tous les trolls pro-russes qui sévissent ici!

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