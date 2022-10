Argentine : un club de football féminin veut lutter contre les préjugés

information fournie par France 24 • 25/10/2022 à 16:55

La Coupe du monde de football approche à grands pas et l’Argentine a annoncé que son équipe nationale porterait un maillot violet, représentant l’égalité des sexes. Pourtant, ce sport fédérateur dans le pays est toujours fortement marqué par le machisme. En effet, dans le pays, quand on est une fille ou une femme, jouer au ballon rond s’apparente parfois à un combat. Nous allons découvrir tout de suite un club de foot féminin, “La Nuestra”, qui s’est implanté dans un des plus vieux et plus pauvres bidonvilles de Buenos Aires, la Villa 31. Là bas, les entraînements sont devenus un instrument de lutte contre les inégalités de genre et les préjugés. C’est aussi un moyen pour certaines de trouver leur vocation.

Eléonore Vanel et Nicolas Flon sont allés assister à un entraînement pour France 24.