Lors d'une grande veillée rassemblant plus d'un million de personnes mardi à Buenos Aires, le pape Léon XIV a exhorté les jeunes "à rester debout face aux idoles de notre temps", comme "le succès à tout prix, l'argent, l'obsession de l'apparence, la popularité ou la quête effrénée du plaisir."
Argentine: le pape exhorte les jeunes à résister "aux idoles de notre temps"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro