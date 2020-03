Argentine: la mort des enfants indigènes wichis, entre faim et oubli

AFP Video • 05/03/2020 à 15:09

Les wichis, populaire indigène du nord de l'Argentine, voient mourir leurs enfants : depuis janvier, dix d'entre eux sont décédés de malnutrition ou de causes associées. En cause: le manque de nourriture, d'eau potable, de travail, l'isolement... et l'oubli des autorités. La région de Salta, l'une des plus pauvres du pays, a été placée en état d'urgence sanitaire et sociale.