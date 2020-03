ARCHIVES Manu Dibango: "Je me tâte le matin et je me dis +tiens, je suis encore en vie+"

AFP Video • 24/03/2020 à 16:49

A l'occasion de la mort de Manu Dibango, saxophoniste et légende de l'afro-jazz, des suites du Covid-19, nous vous rediffusons des extraits de l'entretien qu'il avait accordé à l'AFP en août 2019 à l'occasion du festival Jazz in Marciac. Il s'y décrit en "bâtisseur de ponts" entre l'Europe et l'Afrique, refusant toute nostalgie et accueillant chaque nouvelle journée avec enthousiasme.