Notre invitée est la doyenne de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, Arancha Gonzalez Laya. Ancienne ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, son parcours l'a aussi menée aux Nations unies et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Arancha Gonzalez Laya : "Poutine fait peur aux Européens, pour qu'on arrête de financer l'Ukraine"
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