Après les premiers décès liés au coronavirus aux Etats-Unis, les rayons des magasins de Seattle se vident

AFP Video • 03/03/2020 à 17:20

Les habitants de Seattle inquiets de l'arrivée du nouveau coronavirus qui a fait six morts dans l'État de Washington réagissent à la pénurie de certains produits dans des magasins d'alimentation et des pharmacies. Plus de 90 malades ont été recensés aux Etats-Unis, dont la moitié rapatriés de l'étranger.