"Après le coup d'Etat au Mali, les doutes de l'opération Barkhane"

France 24 • 09/09/2020 à 09:41

Dans la presse, ce mercredi 9 septembre, deux témoignages rares, les récits de deux soldats déserteurs birmans, qui affirment que des ordres ont été donnés, en 2017, pour tuer des Rohingyas et détruire leurs villages. Les tensions entre la Chine et l'Inde à la frontière du Ladakh. L'ultimatum de la Cedeao à la junte au pouvoir au Mali. Le port du masque à l'école, en France. La nouvelle victoire des Bleus face à la Croatie. Et une bonne ou mauvaise nouvelle, c'est selon.