Après l'explosion de Beyrouth, une association réunit des habitants avec leurs animaux perdus

AFP Video • 15/08/2020 à 02:41

Alors que les habitants de Beyrouth reconstruisent leurs maisons plus d'une semaine après la gigantesque explosion, les membres de l'association Animals Lebanon s'assurent qu'un groupe vulnérable ne soit pas oublié. Plus de 280 volontaires continuent de parcourir les rues à la recherche d'animaux piégés dans les décombres ou cachés, s'occupant également des animaux blessés et ceux dont les propriétaires sont morts. Une fois que les animaux sont sauvés ou retrouvés, l'ONG tente de les réunir avec leurs propriétaires.