La COP31 s'est achevée sans accord final. Les pays producteurs de pétrole ont fait pression pour que la sortie des énergies fossiles ne soit pas mentionnée dans la déclaration. Plus d'une centaine de pays se sont en conséquence opposé à son adoption sans cette mention. Cette COP était la première depuis l'annonce par l'ONU du dépassement "inévitable" d'1,5°C de réchauffement climatique. "Le monde ne peut pas se permettre que cela se reproduise", a jugé le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell.
Après l'échec de la COP31, quel avenir pour la diplomatie climatique?
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