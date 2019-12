Après deux mois de contestation, une année 2020 à risques en Guinée

AFP Video • 18/12/2019 à 14:22

Depuis deux mois, l'opposition guinéenne bat le pavé contre un projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir, au-delà de deux mandats. Jusque-là, la répression a fait une vingtaine de morts, sans briser la contestation. Les regards se tournent désormais vers 2020 et une année électorale chargée: des législatives en février, une présidentielle en fin d'année, et un potentiel référendum constitutionnel qui cristallise les tensions.