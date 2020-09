Après des années de captivité, deux bélugas redécouvrent la liberté en Islande

AFP Video • 29/09/2020 à 15:33

Après des années de captivité dans un aquarium en Chine, deux bélugas retrouvent la semi-liberté dans un sanctuaire marin destiné aux cétacés en Islande. Après six semaines dans des enclos du sanctuaire marin de la baie de Klettsvik, sur la côte sud de l'Islande, "Petite blanche" et "Petite grise", deux femelles de 900 kilos chacune mesurant quatre mètres de long, peuvent désormais nager librement dans une baie d'un peu plus de 30.000 mètres carrés, connue pour avoir déjà accueilli l'orque Keiko de "Sauvez Willy" entre 1998 et 2002.