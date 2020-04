Après 16 mois de crise, les Israéliens "soulagés" par l'accord d'union entre Netanyahu et Gantz

AFP Video • 21/04/2020 à 22:42

Des Israéliens à Jérusalem se disent "heureux" et "soulagés" après que le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu a conclu un accord historique avec son ex-rival, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz, pour former un gouvernement d'union et d'urgence, mettant ainsi fin à la pire crise politique que le pays ait jamais connue.