App-elles : une appli contre les agressions

France 24 • 29/11/2019 à 15:30

Primée aux États-Unis et en France, l'application App'Elles vise à aider les femmes victimes de violences. Son inventrice Diariata N'Diaye, engagée depuis des années contre le sexisme, est notre invitée. Ayant fui un mariage forcé, elle a décidé de sensibiliser les jeunes en intervenant dans des collèges et lycée via le slam. Sa prochaine étape : développer son appli dans plusieurs pays.