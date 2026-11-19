Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine posent ensemble avec les dirigeants d'Asie-Pacifique pour la photo de groupe de la réunion de l'Apec, quelques heures avant un sommet trilatéral inédit entre les trois présidents, à Shenzhen, dans le sud de la Chine. IMAGES
Apec: Xi, Trump et Poutine ensemble sur la photo de groupe des dirigeants d'Asie-Pacifique
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