Le président chinois Xi Jinping ouvre la réunion des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), Shenzhen, dans le sud de la Chine, avant un sommet trilatéral inédit entre les prédisents chinois, russe et américain. IMAGES
Apec: Xi Jinping ouvre le sommet des dirigeant de l'Asie-Pacifique à Shenzhen, en Chine
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