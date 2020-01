Antisémitisme : l'Histoire bégaie ?

France 24 • 23/01/2020 à 20:32

C'est le crime sans équivalent dans l'Histoire par son ampleur - six millions de morts - et son caractère systématique, planifié et sa mise en oeuvre, implacable. Le monde commémore l'Holocauste à l'occasion du 75ème anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le plus emblématique de ce qu'a été la barbarie nazie. Une quarantaine de dirigeants des principaux pays de la planète se sont réunis au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Alors que se manifestent ces dernières années des signes d'hostilités envers les Juifs, notamment en France, l'Histoire est-elle en train de se répéter ?