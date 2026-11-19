information fournie par Ecorama • 19/11/2026 à 14:10

L’introduction en Bourse d’Anthropic figure parmi les opérations les plus attendues de l’histoire récente des marchés financiers. Alors que les investisseurs s’interrogent sur la rentabilité future de l’intelligence artificielle et sur le montant colossal des investissements réalisés dans les infrastructures numériques, cette IPO constitue un véritable test de confiance pour l’ensemble du secteur technologique. Son succès, ou au contraire ses difficultés, pourrait influencer durablement le sentiment des marchés vis-à-vis des valeurs liées à l’IA. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion, Ecorama du 19 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.