Anthropic arrive en Bourse : bon ou mauvais investissement ?

information fournie par Ecorama • 13/11/2026 à 14:10

Le créateur de Claude prépare l’une des plus importantes introductions en Bourse de l’histoire du secteur technologique. Portée par l’essor spectaculaire de l’intelligence artificielle, Anthropic affiche des ambitions considérables mais fait face aux mêmes interrogations que l’ensemble du secteur : coût des infrastructures, rentabilité des investissements et concurrence avec OpenAI ou les géants de la tech. Cette opération constitue un test majeur pour mesurer l’appétit des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA après les récentes turbulences boursières. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion, Tic Tech du 13 novembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com