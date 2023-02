information fournie par AFP Video • 20/02/2023 à 19:36

À Antakya, des journalistes et des militaires peuvent être vus après qu'un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré dans la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 41.000 morts en Turquie, selon l'agence turque de secours Afad.