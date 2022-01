Anniversaire de l'assaut du Capitole : persistance de "la frange radicalisée du parti Républicain"

information fournie par France 24 • 06/01/2022 à 15:20

Le président américain Joe Biden accuse jeudi son prédécesseur Donald Trump de toujours représenter une menace pour la démocratie, lors d'un discours prononcé à l'occasion du premier anniversaire de l'assaut meurtrier contre le Capitole à Washington. Pour Maud Quessard, directrice du domaine « Espace Euratlantique et Russie » à l’IRSEM, et invitée de France 24, "il faut quand même rappeler que la violence politique est aussi un petit peu dans l'ADN de la construction des Etats-Unis et que les mouvements insurrectionnels ne sont pas non plus une anomalie complète dans l'histoire américaine".