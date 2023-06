information fournie par AFP Video • 10/06/2023 à 13:50

Le réfugié syrien qui a poignardé six personnes dont quatre très jeunes enfants dans un parc d'Annecy a été mis en examen pour "tentative d'assassinat" et de "rebellion avec arme" par deux juges d'instruction et "n'a pas souhaité s'exprimer devant ces magistrats", annonce la procureure d'Annecy, Line Bonnet-Mathis, lors d'une conférence de presse. SONORE