information fournie par France 24 • 13/09/2021 à 08:17

A la Une de la presse, ce lundi 13 septembre, beaucoup de politique française, avec l'entrée dans la course à l'Elysée de la socialiste Anne Hidalgo et de la patronne du Rassemblement National, Marine Le Pen. La comparution devant la justice d'Alexandre Benalla, l'ancien «Monsieur sécurité» d'Emmanuel Macron. Et une graine de champion.