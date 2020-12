Angela Merkel annonce la fermeture des magasins non essentiels en Allemagne

AFP Video • 13/12/2020 à 12:59

Tous les commerces non-essentiels, ainsi que les écoles et crèches vont fermer en Allemagne à partir du mercredi 16 décembre et jusqu'au 10 janvier, a annoncé la chancelière Angela Merkel. L'Allemagne fait face à une deuxième vague de Covid très forte et redoute les brassages durant les fêtes.